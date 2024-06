SEGAV FÄNN AJAS NÄRVI MUSTAKS Lauljatar Adele: kas te olete idioot!?

Ei juhtu just tihti, et ebaviisakad fännid muusikutel närvi nii mustaks ajaks, et kontsert seetõttu ajutiselt peatada tuleks, ent just nii juhtus Adelega Las Vegase kontserdil, kus üks fänn sedavõrd häirivaks osutus, et lauljatar paar teravamat sõna oli sunnitud ütlema, vahendab The Hollywood Reporter.