KULTUURIS KUUM Kunstnik Taavi Suisalu räägib, kuidas teha kunsti, mis on kohati isegi metsikum kui loodus

Postimehe kultuuritoimetuse taskuhäälingus «Kultuuris kuum» käis külas kunstnik ja kuraator Taavi Suisalu, kes naases just Arktika kunstiresidentuurist, et jätkata tööd Otepääl, kus on kuni 15. septembrini nähtav ja kõigi meeltega kogetav tehnoloogiakunsti näitus «Metsikud bitid». Suisaluga vestles kultuuriajakirjanik Tuuli Põhjakas.