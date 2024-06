Me räägime mahulisest renoveerimisest kahtepidi – nii ruumi renoveerimisest kui ka ruumilisest renoveerimisest. Esimene neist on see, kuidas me tegeleme hoonetevahelise ruumiga ehk paneelmajade põldudega, mis sai 60 aastat tagasi loodud, aga kuhu jäid kõik avaliku ja kvaliteetse elukeskkonna osad ehitamata. Ehk siis mis on need komponendid, et sellest saaks hea avalik ruum, hea hoonetevaheline ruum ja ka väärtuslik elukeskkond.