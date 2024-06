Kui mõne filosoofilise teooria järgi on kõik, mis aset leiab, vaid käesolev hetk, ja kõik toimunud sündmused – nii möödunud kui tulevad – leiavad aset praegu, siis Jaan Elkeni maalidesse on need koondunud nagu kivimite kihid – ja koos sisaliku jäljega.