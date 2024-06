PUNK EI SURE Sex Pistols tuleb tagasi kokku. Aga millises koosseisus?

Kitarrist Steve Jones, bassimees Paul Cook ja bassimees Glen Matlock on teada andnud, et tulevad paariks kontserdiks kokku, et ette kanda ansambli ikoonilist debüütalbumit «Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols», ent seda ilma John Lydonita. John Lydonit asendab kontsertidel hoopiski Frank Carter.