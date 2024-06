INTERVJUU Shiro Takatani: kunst aitab esile tuua seda, mida teadus meile näidata ei saa

Dumb Type käis Eestis ja Tartus viimati 2002. aastal lavastusega «Voyage». Lavastust tutvustavas tekstis seisis, et enamik inimesi seisab pidevalt silmitsi kriisitundega, mille kirjeldamisel sageli hätta jäädakse ning te küsite kollektiiviga endalt pidevalt, kas sellises maailmas on üldse mõtet lavastamise ja etenduskunstiga jätkata. Mulle tundub, et olukord maailmas ei ole palju muutunud, kuid kas olete vahepeal leidnud vastuse sellele küsimusele?

Viimase kahe kümnendi jooksul on olukord aina tõsisemaks muutunud. On võimalik, et oleme juba punktis, kust ei ole enam tagasiteed, kuid see ei tohiks tähendada, et peaksime anduma jõuetusetundele. Me peame nendest konfliktidest, sõdadest ja katastroofidest õppima ja püüdlema maailmarahu poole. Ma ei ole veel leidnud selget vastust küsimusele, miks peaks kunsti tegemisega jätkama, kuid arvan, et selle küsimuse pidev esitamine nii endale, publikule kui ka ühiskonnale on osa vastuse leidmisest.