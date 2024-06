ARVUSTUS 5MIINUST ja Puuluup avasid Puhja tuulikus erootikapoe

Viimase kümne aasta jooksul on Eesti folkmuusika skeenet rikastanud suur hulk eriilmelisi kollektiive, kes rahvapärandit modernsete vahenditega suurema publiku ette toonud. Ühed kasutavad loomingus arhiivisalvestisi, teised kandleid-karmoškasid-torupille ning kolmandad ehk kõike korraga. Ning vahepeal juhtub ka, et keegi neist räpib, kuid see on pigem episoodiline katsetus kui omaksvõetud stiil.