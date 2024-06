TÕELINE ÜLLATUS Pööraselt ropp hittseriaal ei saagi niipea läbi?

2020. aastal kostis Kripke ennatlikult sotsiaalmeediaplatvormil Twitter, et tal on «The Boysi» jaoks kokku pandud plaan, mis näeb ette viite hooaega. Olgu märgitud, et praegu oodatakse suvel algavat neljandat hooaega ning tellitud on juba viies hooaeg, mis paljude arvates peakski sarjale punkti panema. Küll aga vihjas Kripke juba 2020. aastal, et ta lubas tegelikult viite hooaega ka oma varasemale sarjale «Supernatural», kuid lõpuks kestis too sari 15 hooaega, mistõttu ei saa kunagi kindlaid lubadusi teha.

Eric Kripke. Foto: Faye s Vision/Cover Images

Nüüd ütles Kripke Inverse'ile, et ta ongi selle osas hakanud ümber mõtlema, kas «The Boys» peaks ainult viis hooaega kestma. «Olen vahepeal aru saanud, et ma olen kogu meelelahutustööstuse ajaloos viimane inimene, kes peaks sarja edasiste hooaegade osas lubadusi andma. Ja ma üldse ei liialda siinkohal. Keegi ütles mulle seda ja ma taipasin, et tal on õigus. See on naeruväärne. Peaksin vait olema. Nii et ma olengi.»

Kripke ilmselt vihjab siinkohal, et kui sarja tootjad tahavad jätkata, siis oleks neil võimalik seda teha lihtsalt uue sarja juhiga, kui Kripke peaks tahtma sellest ihaldusväärsest positsioonist loobuda. Samuti on võimalik, et Kripke on koostöös Amazoniga jõudnud uute põnevate ideid, kuidas jutustada leida uusi musta huumoriga laetud lugusid, mis «The Boysi» kirevat maailma laiendavad.

Kuna Amazon Prime Video jaoks on «The Boys» üks populaarsemaid sarju, loodab voogedastushiid kindlasti Garth Ennise koomiksitel põhinevast seriaalist nii palju välja pumbata, kui vähegi võimalik. Amazoni üks ninasid Vernon Sanders on öelnud, et üleannetutest superkangelastest rääkiv seriaal siiski niipea läbi ei saa. «Ericul oli kindel nägemus, kuhu sari välja peaks jõudma, aga me oleme hakanud rääkima sellest, mis edasi saab. Praegu on vara rohkemat öelda, aga me usume Ericusse ja kui tal on huvi looga eadsi minna, siis me kavatseme temaga kohe koostööle asuda, et see teoks teha.»