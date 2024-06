Kas tehisaru võtab üle? Eestis toimub oluline vestlus tehnoajastust

Joanna Hoffmann on kunstiteadlane, kuraator ja kunstnik. Aastal 2016 omandas ta Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadi maalikunstis ning pärast seda asus kaasaegse kunsti kuraatorina tööle Tartu Kunstimuuseumis, kus on kureerinud mitmeid grupi- ja isikunäitusi, sh «Pallas 100. Kunstikool ja kultus» (2019), «Tiit Pääsuke. Nostalgiata» (2020) ja «Sürrealism 100. Praha, Tartu ja teised lood …» (2024, Eesti Rahva Muuseumis). Alates 2019. juhib Joanna Hoffmann Tartu Kunstimuuseumi.

Ivo Kruusamägi on vikipedist ja vikifotograaf, kes keskendub oma tegevuses teabe kättesaadavuse tõstmisele eesti keeles ja Eesti kohta info levitamisele. Nõnda on ta hästi tuttav väljakutsega, mis seisnevad haridusliku sisuga materjalide loomise ja levitamine taga, aga ka ühisloomeliste meetodite kasutamisega veebikeskkonnas.

Veiko Klemmer on kunstnik, õpetaja ja mõnikord disainer, keda huvitavad esteetilise kunstimängu kõrval ka sellised igipõlised inimkogemuse küsimused nagu võim, tähendus, tulevik jms.

Martin Rästa on näituse «Kaose Kogudus 101» kuraator, tunnustatud graafiline disainer, interdistsiplinaarne kunstnik ning muusik, kes on pühendanud valdava osa oma loomingust visuaali ja heli seostele erinevates vormides ja meediumites. Olulisel kohal tema loomingus on kognitiivsed protsessid ning empiiriline maailmatunnetus, mida saadab huvi tehnoloogia vastu.