KULDVÕTMEKESE LUGU Viimsis valmistutakse Olav Ehala muusikali «Buratino» esietenduseks

Lavastuses osalevad Muusikalikooli noortestuudio 13 laulvat ja näitlevat noort ning Muusikakooli noored muusikud. Lisaks astuvad üles Margo Mitt, Märten Männiste ja Stefan Hein. Erilise mõõtme lavastusele annab aga see, et Papa Carlo rollis astub üles muusika autor Olav Ehala ise.

Viimsi Muusikakooli, Viimsi Kunstikooli, Muusikalikooli ja Viimsi Artiumi koostöös sündiv «Buratino» on sõna otses mõttes lavastus noortelt noortele, mis peaks kõnetama nii pere väiksemaid, kui suuri. Lavastuse eesmärk on teha laiapõhjalist koostööd eri koolide ja erialade vahel, et panna noored professionaalide käe all koos looma.