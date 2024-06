TÜDRUKUD EI JAKSA ENAM LÕBUTSEDA Kas Cyndi Lauper lõpetab tõesti muusikukarjääri?

«Girls Just Wanna Have Fun» laulja Cyndi Lauper on otsustanud tuuritamisest loobuda ja pensionile minna. Nimelt kuulutas laulja esmaspäeva hommikul välja hüvastijätuturnee, mis viib ta tuleval sügiselt 23 erinevasse kontserdipaika enne, kui ta tuuritamisest lõplikult loobub.

Ühtki põhjust Lauper ei avaldanud, kuid fännid eeldavad, et laulja selgitab põhjuseid selle nädala lõpus, kui esilinastub dokumentaalfilm «Let the Canary Sing», mis heidab valgust Lauperi karjäärile. Kas hüvastijätuturnee tähendab, et Lauper jätab ka muusikamaailma maha ja läheb pensionile, ei ole veel kindel.

Lauper on viimaselt kümnel aastal hoidnud tuuritamise osas võrdlemisi madalat profiili ning «Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour» on tema esimene suurem turnee üle kümne aasta.

Hetkel tuuri kohta rohkem teada ei ole, ehkki on tõenäoline, et Lauper tuuritab vaid Ameerika Ühendriikides ning Euroopasse hüvastijätuturnee teda ei too.