MEISTER LUSTIB LAVAL Olav Ehala: Buratinoks ma ju ometigi ei sobi

Nimelt on lavastaja Tanel Saar otsustanud koostöös Viimsi muusikakooli, Viimsi kunstikooli, noorte muusikalikooli ja Viimsi Artiumiga lavale tuua Olav Ehala muusikali «Buratino», kuid seda täiesti uut moodi. Ühest küljest on ilmselge eesmärk anda ambitsioonikatele lastele ja noortele võimalus laval särada, kuid teisalt on «Buratino» lugu sedavõrd aktuaalne ning Olav Ehala kirjutatud laulud niivõrd südamlikud ja ajatud, et oleks patt seda mitte mängida. Seda enam, et nõusse on saadud ka helilooja Olav Ehala ise.