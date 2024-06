On hirm talle võõras! Kas Marvel võib Raudmehe uuesti ellu äratada?

Variety igaaastase «Actors on actors» intervjuusarja raames tunnistas Oscari-võitja Robert Downey Jr., et on Marveli osas mõneti meelt muutnud. Jodie Foster, kellega Downey Jr. intervjuu jaoks paaris oli, küsis nimelt endiselt Raudmehelt, kas tal oleks huvi uuesti Tony Starki ülikond selga panna.

Robert Downey Jr. tunnistas seejärel Fosterile, et Raudmees on praeguseks hetkeks põhimõtteliselt osa tema DNA-st. «Raudmees on tõenäoliselt mulle endale kõige sarnasem tegelane, keda ma kunagi mänginud olen. Ehkki ta on minust palju lahedam,» sõnas Downey Jr.

Näitleja lisas seejärel, et on oma meelt muutnud ning on rolli naasmise osas üsna avatud meelega. Varasemalt on Robert Downey Jr. öelnud, et pelgab, et tema aeg Tony Starkina muutis ta teiste filmide jaoks sisuliselt sobimatuks, mistõttu tundis näitleja muret, kas saabki enam teiste tõsiste rollide juurde naasta.

Film «Tasujad: lõppmäng» lõppes sellega, et Tony Stark ohverdab universumi päästmise nimel iseennast. Fännidele paistis selline lõpplahendus üsna lõplik ning ehkki mõned tulihingelisemad fännid olid endast pisut väljas, leppis enamik Raudmehe lõpuga.

Praegu näeb Robert Downey Jr. näitlemas HBO seriaalis «The Sympathizer», mis on pälvinud ohtralt kiidusõnu.