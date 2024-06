One Directioni mänedžer Simon Cowell: igal generatsioonil on õigus oma poistebändile!

Simon Cowell on peamiselt tuntud teravkeelse kohtunikuna telesaadetetest «The X-Factor» ja «Britain’s Got Talent». Tema käe all on staariks saanud ka näiteks Leona Lewis, Olly Murs ja James Arthur. Viimane poiste-bändide megastaar One Direction lõpetas tegevuse aastal 2016. Cowell ütleb, et nüüd on käes uute tulijate kord ning tal on selleks ka plaan.

Nimelt korraldab Cowell avalikud katsed, et panna kokku uus särav poistebänd.

4. juulil toimuvad katsed Newcastleis, misjärel suundutakse edasi Liverpooli, Dublinisse ja Londonisse.

Cowell ütleb, et igal generatsioon väärib oma megastaari ning sellist edu nagu One Directionil oli, pole keegi üle neljateistkümne aasta saavutanud. Näiteks on One Direction siiani esimene ja viimane otseselt popmuusikale keskendunud poistebänd, kes on nomineeritud BRITi muusikaauhindadel parima muusikalise koosluse kategoorias.

Cowelli väitel on muusikatööstusel kalduvus eelistada soololauljaid – seda olulisem on see, et keegi kõrvaltvaataja paneks kokku sobiva koosluse. Cowell tõi hea näitena välja Harry Stylesi, kelle soolokarjäär sai alguse just One Directioniga maailmas tuuritades.

Cowell tajub, et ettevõtmisel on ka kõrge riskitase, sest briti pop-muusikas on olnud viimastel aastatel tüdrukute- ja positebändidel keeruline edu saavutada.

Ometi on lootust, et peagi on maailma vallutamas uus poistebänd, nagu seda on One Direction, Bay City Rollers, Take That, East 17 ja Five.