KARMID VÄITED Beyoncé ja Rihanna produtsenti süüdistatakse vägistamises

The-Dream, kelle sünninimi on Terius Gesteelde-Diamant, ning kes saavutas laiema tuntuse tänu koostööle Rihanna, Beyonce ja Britney Spearsiga, ahistas väidetavalt oma õpilast Chanaaz Mangroed, kes on samuti laulja.

Esitatud hagis väidab Chanaaz Mangroe, et The-Dream survestas Mangroed 2015. aastal vägivaldsesse suhtesse, kust ei puudunud ei agressiivne seks ega ka pidev jälgimine. Muuhulgas nähtub hagist, et The-Dream survestas Mangroed tarvitama narkootikume ja alkoholi ning vägistas teda seejärel. Lisaks filmis mees seksuaalakte ning ähvardas need avaldada, kui Mangroe talle täielikult ei allu.

Lisaks nähtub hagist, et The-Dream hoidis seksuaalsuhte ajal relva pidevalt käeulatuses, et oma ähvardustele kaalu anda.

Mangroe väidab ka, et The-Dream eksitas teda, lubades talle karjääri edenemist. Nimelt oli The-Dream uhkustanud, et suudab Mangroest teha Beyoncé soojendaja.

The-Dream vastas hagi järel tehtud avalduses, et kõik Mangroe esitatud väited on valed. «Olen vastu igasugusele ahistamisele ja olen alati püüdnud anda endast parima, et aidata inimestel ellu viia nende karjäärieesmärke. Ma olen inimene, kes on pühendunud nii oma kaasmuusikutele kui ka maailma paremaks kohaks muutmisele, olen ma sügavalt löödud, et minu kohta selliseid süüdistusi levitatakse.»