RAHVUSVAHELINE TEEKOND Marko Raadi film läheb Euroopasse

Transilvaania rahvusvaheline filmifestival on vanim ja suurim rahvusvaheline mängufilmide festival Rumeenias ja laiemalt kogu regioonis, mis toimub igal aastal Transilvaania ajaloolises pealinnas Cluj-Napocas. TIFFi põhieesmärk on kinokunsti edendamine, esitledes hetke kõige uuenduslikumaid ja suurejoonelisemaid filme, milles on nii originaalsust kui ka väljendusvabadust. Sel aastal leiab festival aset 14.- 24. juunini. «Biwa järve 8 nägu» linastub festivalil 21. ja 22. juunil.