KAS ON SARNANE? Popstaari süüdistatakse albumikaane varastamises

Popstaar Sabrina Carpenter, kes hetkel vallutab muusikaedetabeleid looga «Espresso», on sattunud skandaali, mis puudutab tema kuuendat stuudioalbumit, mis jõuab kuulajateni 23. augustil. Nimelt süüdistatakse Carpenteri sellest, et ta on pisut liiga palju inspiratsiooni saanud ühest Prantsuse moeajakirja fotosessioonist.

Albumi kaanepilt kujutab Carpenteri üle palja õla vaatamas, ühtlasi on õlale jäetud huulepulgaga suudlusjälg. See pilt on aga äravahetamiseni sarnane prantsuse modelli Tiffany Collieri fotoga, mis aastate eest ajakirjas ilmus.

Osa fänne on veendumusel, et sarnasus ei ole tahtlik ning tegemist on üldise retro-suvest inspireeritud fotoga, millesarnaseid on tehtud nii enne kui ka pärast Collieri. «See kõik on osa Carpenteri esteetikast!» vaidlesid fännid.

Teised aga ei ole nii heatahtlikul arvamusel ning leiavad, et mitte ainult pole foto varastatud, vaid Carpenteri versioonilt puudub ka igasugune emotsionaalsus ja elu, mis teeb Carpenteri albumikaane tohutult igavaks.

Collier postitas pildi esmakordselt oma Instagrami kontole 2018. aasta veebruaris, kirjutades: «Head sõbrapäeva.» Foto autorina oli märgitud fotograaf Bruno Jumineri.

Veendu oma silmaga! Kas on sarnased?