«Tuvikeste» staar piinavast haigusest: ma ei naudi enam elu

2021. aastal polüskleroosi diagnoosi saanud Applegate lisas, et tema depressioon on läinud sedavõrd sügavaks, et ta otsustas minna teraapiasse, mida ta pole varem teinud, sest kartis seal nutma hakata.

Enda sõnul on Applegate siiani oma haigusega toime tulnud sedasi, et viskab enda üle nalja, et teistel inimestel oleks mugavam tema seltsis olla. Applegate kirjeldas oma depressiooni kui sellist meeleolu, et ta tahaks lihtsalt kõik pikalt saata, nagu kõik oleks läbi. Applegate lisas, et selline tunne tekitab temas hirmu, mistõttu otsustaski ta nüüd abi otsida.

Applegate on varasemalt oma taskuhäälingus öelnud, polüskleroos on tema jaoks olnud palju hullem kui varasemalt läbi elatud rinnavähk, mille tõttu tal eemaldati mõlemad rinnad. Polüskleroosi tagajärjel on näitleja pidevates valudes. Ühtlasi on ta kirjeldanud, et valud ja konkreetsemalt tema jalgu ründav surin takistavad tal isegi vannituppa minna.