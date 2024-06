INTERVJUU Kunstnik Urmo Raus: maalimine on omamoodi oopium

Ühes varasemas intervjuus paarkümmend aastat tagasi on Raus oma neutraalse koloriidi ja napi vormiga maalide kohta öelnud, et «maali võlu on mujal. Maalimine on protsess, mis pakub vaimset naudingut ja ka kannatust. Selle naudingu taaskogemiseks alustab kunstnik uut maali.»

Kas olete arvet pidanud, mitmes isikunäitus on «Itaalia maastikud»? Mille järgi te näituste toimumise paiku valite või on alati teile tehtud ettepanek esitleda ühes või teises kohas oma loomingut?

Arvepidamine näituse arvu üle ei ole olnud omaette eesmärk. Küll olen püüdnud teha nii, et iga näitus oleks sündmus. Olen enamasti võtnud vastu kõik näituste pakkumised, mis elu on toonud ja olnud nende võimaluste üle tänulik.

Kuid maalin eelkõige ikkagi sisemisest vajadusest. Maalimine on lisaks vaimsele praktikale ka käeline tegevus ja omamoodi oopium. Sellest satub sõltuvusse. Oma nägemuste jäädvustamine sellisel viisil, mis mind ennast rahuldab, on mulle rohkem eesmärgiks kui jäädvustuse eksponeerimine. Kuid vahel on ka hea emotsioone jagada ja veel suurem on rõõm, kui see vaatajat kõnetab.