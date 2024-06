Prantsuse kunstnik sooritas enesetapu paar tundi pärast abikaasa surma

«Suutmata naiseta edasi elada, tappis Ben ennast mõni tund hiljem oma kodus,» ütlesid lapsed Eva ja Francois. Abielupaar oli 60 aastat abielus. Ben Vautieril oli kuulihaav ning tema surma on põhjalikumalt uurima hakatud, teatas ArtNews.

1935. aastal Napolis sündinud Vautier elas noorena koos oma emaga Türgis, Egiptuses ja Šveitsis, 14-aastaselt kolis ta aga elama Nizzasse ning veetis seal terve ülejäänud elu. Vautieri seostati tugevalt liikumisega Fluxus, mis lähtub eksperimentaalsel moel ideest, et absoluutselt kõik on kunst, mitte ainult see, mida formaalselt kunstiks peetakse.