«Rahamaa» uurib offshore'induse allhoovusi ja niidistiku globaalset hargnemist. Lavastus on sissevaade maailma, mis on kättesaadav vaid ülirikastele, andmaks meile aimu, kuidas rahapesu on kujundanud lääneriikide poliitikat juba aastakümneid. Ja miks sellisest hämarast rahast nii raske loobuda on?