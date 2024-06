BANKSY EESTIS Popkunsti muuseum PoCo tähistab 1. sünnipäeva uue näitusega

13. juunil esimest sünnipäeva tähistav PoCo on Linnar Viigi asutatud popkunstimuuseum. PoCo Püsinäitus asub Rotermanni kvartalis, kuid juulist oktoobrini tegutseb muuseum ka Telliskivis. Kui muuseumi püsiekspositsioonis on 15 Banksy teost, siis rändnäitusele Telliskivisse jõuab neid üle 150. Banksy näitus on esimene osa PoCo suuremast missioonist tuua igal aastal Eestisse üks maailma mastaabis näitus.

Banksy on anonüümne Bristolist pärit tänavakunstnik, kelle tööd vajutavad tabavalt ühiskonna valukohtadele. Kui Bristolis toimus 2009. aastal hääletus Banksy teoste linnapildist eemaldamise kohta, oli 97 protsenti kodanikest selle vastu. See on tema kunsti selge toetaja hääl. Banksy on täht, kelle sära ületab kaugelt kunstituru piirid. 2010. aastal jõudis ta esimest korda ajakirja Time maailma 100 mõjukaima inimese nimekirja, kus lisaks temale figureerisid näiteks Barack Obama, Steve Jobs ja Lady Gaga.