Mängud algavad taas: Eestiski armastatud romaanisari saab peagi lisa

Suzanne Collins annab välja viienda osa «Näljamängude» romaanisarjas. Uue osa nimeks saab « Sunrise on the Reaping» ning selle tegevustik on toimub mõnikümmend aastat enne esimese romaani sündmusi. Kui varasemad post-apokalüptilised düstoopiad on olnud inspireeritud Vanakreeka mütoloogiast ja Vana-Rooma gladiaatoritest, siis selle teose ideeline alustala on David Hume.

Katniss Everdeen / Jennifer Lawrence Foto: AP Photo/Lionsgate, Murray Close

Uut teost inspireeris Hume’i idee vaiksest alistumisest ning sellest, kuidas paljud valitsevad väheseid. Lugu läheb sügavale propaganda teemasse ja uurib, kellel on võim poliitilisi narratiive kontrollida. Autor ütleb, et küsimus «Kas see on tõsi või mitte» valmistab talle igapäevaselt muret.

Filmiõigusi ei ole veel omandatud. Eelmistest romaanidest tegi filmid Lionsgate ning nendes mängis Katniss Everdeeni Jennifer Lawrence. Neli eelmist osa müüsid kokku üle 100 miljoni eksemplari ning neid on tõlgitud kümnetesse keeltesse. Kuigi Collins ütles pärast «Pilapasknääri» ilmumist 2010. aastal, et ta sarjaga ei jätka, ei osutunud see tõeks.