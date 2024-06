Põnev müsteerium: miks võltsis Albert Camus omaenda romaani käsikirja?

Käsikirja näol ei ole tegemist romaani esialgse mustandiga, kus teksti juures peaks loogiliselt olema ka sisulised märkmed autori poolt. Pariisis oksjonil müüdud mustandi pani Camus paberile alles 1944. aastal, kui «Võõras» oli juba kaks aastat müügis olnud. Kuigi käsikiri kirjutati aastal 1944, märkis Camus sellele aastaks 1940 ning lisas tekstile juurde väikeseid joonistusi, nooli ja lihtsalt humoorikaid tähelepanekuid, mida ei ole osatud täpselt äragi selgitada.

Levib aga teooria, et natside poolt okupeeritud Pariisis tahtis Camus kiiresti raha teenida ning võltsis juba ilmunud romaani varajase käsikirja, et müüa see rikkale fännile. «Selle käsikirja ajalugu ning valmimisaasta on müstilised,» märkis ka oksjonimaja. Samuti ei teata, kes oli Camus' enda poolt võltsitud käsikirja esialgne ostja. Seda on varasemalt müüdud oksjonil kaks korda, esmalt 1958. aastal ja seejärel 1991. aastal.

Yale'i ülikooli professor, raamatu «Võõrast otsides: Albert Camus ja kirjandusklassiku elu» autor Alice Kaplan ütles Prantsusmaa ajalehele Le Figaro, et ta ei ole seda käsikirja ise näinud, aga mõte võltsitud esimesest mustandist on intrigeeriv. «Mulle meeldib mõte filosoofilisest mõistatusest, mida see dokument endas peidab. Kui Camus omaenda teksti käsitsi kopeerib, siis kas see on üldse võltsing?» imestas asjatundja.

Kuigi romaanist «Võõras» trükiti esialgu vaid 4400 eksemplari, sai sellest ruttu bestseller ning seejärel Prantsuse kirjanduse üks meistriteoseid, mida on praeguseks müüdud mitu miljonit eksemplari. See on mõistagi suurendanud ka ebatavalise käsikirja väärtust.