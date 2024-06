Meie dirigendid Eri Klas ja Neeme Järvi: muusikalise geeniuse kaksikleek

Dirigendid Neeme Järvi ja Eri Klas on palsam millise helilooja hingele tahes. Tuhanded õnnelikud on kuulnud, kuidas maestrod oma jumaliku tulesädemega Verdi, Puccini või Vivaldi loodut rikastavad. Eri Klas oli Neeme Järvist kaks aastat noorem ja võttis sisse Neeme Järvi koha Estonia teatri peadirigendina.

Maailmas on palju häid dirigente, aga palju vähem teatridirigente, mis on omaette mõiste, nagu näiteks inglise huumor. Neeme Järvi ja Eri Klas on toonud Estonia teatrisse erilise loomingulise õhkkonna, mida teatri kollektiiv on tunnetanud ja publik pole unustanud.