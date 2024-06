INTERVJUU «Lohede koja» näitleja: uus kuningas Aegon II on teistlaadi julm elajas

Hea uudis on see, et ootamine on nüüd läbi, sest aasta oodatuima seriaali «Lohede koda» teine hooaeg jõuab televaatajateni Telia HBO vahendusel juba kümne päeva pärast. Teine hea uudis on, et seriaalis kaasa löövate näitlejate sõnul on teine hooaeg kõvasti julmem, intriigirikkam ja depressiivsem ning seetõttu igati ootamist väärt.