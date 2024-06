HOLLYWOOD EI ANDESTA Tühistatud Oscari-võitja on hädas karjääri taaskäivitamisega

Spacey, kes seisab silmitsi uute süüdistustega pärast seda, kui Ühendkuningriigis ilmus dokmentaalfilm, on pettunud, et tühistamiskultuur on nii sügavale juurdunud.

Oscari-võitja väljendas sel nädalal antud intervjuus Kevin Fridmanile oma nördimust, sest ta ei usu, et Hollywood pakub andestust, kuid usub, et on lootust, et tühistamiskultuur ei jää võidutsema ning inimesed võtavad taaskord omaks terve mõistuse.

Spacey tunnistas intervjuus Fridmaniga, et ta pole kungai olnud ingel, kuid praegused süüdistused on ületanud igasuguse piiri ning kui ta neile vastu ei võitle, siis jääbki Hollywood karjääre rikkuma.

«Hollywood on tööstus, kus justkui usutakse lunastusse paljude inimeste poolt, ent kui sa oled päriselt meelelahutustööstuse osa, siis lunastus ei ole osa sinu saatusest,» nendib Spacey.

Ta jätkab: «Asi pole isegi ainult Hollywoodis, vaid seotud üldisemalt ajaga, mil me elame. Inimesed kardavad, reaalselt kardavad, et neid võidakse tühistada ka siis, kui nad seisavad kellegi eest, kes on tühistatud.»

Spacey puudutab intervjuus ka hiljutisi süüdistusi, kus kümme meest süüdistavad teda soovimatus lähenemises, sobimatutes puudutustes ja ebasündsas seksuaalses käitumises, mis hõlmab muuhulgas avalikku mastubeerimist. Näitleja tunnistab, et on olnud mõneti pealetükkiv, flirtiv ja tüütu, kuid tema kohta esitatud süüdistused on siiski väärad.

Spacey ole praeguseks hetkeks Hollywoodis töötanud 2017. aastast saati, kui esimesed süüdistused avalikkuse ette tuli. Ehkki praeguseks hetkeks on Spacey õigeks mõistetud, ei tähenda see siiski, et näitleja saaks naasta oma varasema karjääri juurde. Selle asemel on Spacey sukeldunud sõltumatute filmide maailma, et taaskäivitada oma karjäär.