KINDEL LAKS Noored kunstnikud roosas UFOs ja kummitusplakatid Tallinnas

Ida-Euroopa autsaiderid Lõuna-Eestis

Viljandis Kondase keskuses, Tartu Ülikooli muuseumis ja Valga muuseumis on väljas näitus «Varjatud maailmade avardumine». See tutvustab peamiselt Ida-Euroopas loodud autsaiderkunsti, koondades esimest korda ühele näitusele nii mitme riigi erakordsed, kuid laiema publiku jaoks seni varjus olnud teosed. Enamasti on tegemist psühhiaatriahaiglates või erihooldekodudes sotsiaalses isolatsioonis sündinud kunstiga.