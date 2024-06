Corelli Music «Mõisaromantika» – soe elu jäämäe jalamil

Mõisades esineb ansambel Una Corda koosseisus Kristi Mühling – kannel ja Ene Nael – klavessiin. Erikülaline on Mingo Rajandi – kontrabass. Kavas kõlavad võluva kontrastsusega barokkmuusika – Bach, Rameau, inglise helilooja John Dowland ja kaasaja muusika – Malle Maltise, Mirjam Tally ja Lauri Jõelehe palad ning Mingo Rajandi teos esiettekandes. Kavas on ka ansambli vabad improvisatsioonid.

Kava on üsna tavatu koostisega. Märksõnad on mõisaromantika, kaasaja muusika, barokkmuusika, õhkamapanevad valged ööd, naisõiguslus (esinemas on vaid naismuusikud), taaskasutus, rohepöörajate muremõtted.