Mõtlesin, et kus ma kodus päeva jooksul kõige rohkem käin, ja ilmselt on selleks õnnistatud kohaks prügikast. Võib vist öelda, et see on ühe moodsa kodu kese. Mis teeb meie kodud nii teistsuguseks, nii meeldivaks, küsis Richard Hamilton, popkunstiklassik 50ndatest. Kui see tänasesse päeva ümber tõsta, võiks ju vastata ka: eks ikka prügikast.