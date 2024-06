KULTUURIS KUUM Tippdramaturg Ivan Võrõpajev: Dostojevski oleks praegu Z-patrioot

Tegu pole üheski mõttes ühe maaga – kultuurid on täiesti erinevad. Teiseks ei usu ma sellisesse asja nagu «vene hing» või mingi eriline vene müstika. Olen inimene, kes armastab teadust – olen evolutsionist. Teadus ei tunne sellist asja nagu «vene hing». Ma ei tea, mis asi see selline on. On kindlad mentaalsed koodid – teatud elanikkond teatud maailmajaos, kellele mõjub looduskeskkond, ühiskonnakorraldus jne, ning neil tekib kaitsekood: impeerium pluss feodaalne kord. Venemaal on sajandeid domineerinud üks väga lihtne mehhanism: hirm ja võltskiitus. Oleme mingi tühise, imperialistliku asja üle uhked, aga teisest küljest: «Me hirmutame sind surnuks, kui midagi tegema hakkad!» Ja alati valitseb väike grupp inimesi – tsaar ja veel keegi – suure inimmassi üle, kes on harimatud ja vähearenenud.

Midagi pole muutunud ja kümme aastat – 1991 kuni 2000 – pole ajaloo seisukohalt midagi, mentaalne kood selle ajaga muidugi ei muutu. Sellised riigid nagu Baltimaad, Eesti, on autentsed ja iseseisvad rahvad ühes oma rahvusliku, unikaalse kultuuriga, keda on rõhutud imperiaalse okupatsiooniga – midagi ühist siin pole. Ühine on see, et oleme inimesed, jah. Ühine on see, et võime armastada. Ühine on see, et võime vihata. Ühine on, et võime olla nii head kui kurjad. Aga meil on rahvuskultuurid ja leian, et just rahvuskultuuri mahasurumine näiteks Ukrainas, Leedus, Baltimaades tekitab rahvas absoluutselt orgaanilist tungi selle surve alt vabanemiseks.