NÄDALA RAAMAT Astraalsed nädalad revolutsiooni-Peterburis

Hea, kui ilmub tõlkimatuks peetavaid raamatuid, siis on tunne, nagu oleksime astunud jälle kuhugi sammukese lähemale. Kuhu – seda ma ei oskagi öelda. Jäägu see õhku rippuma. Võib-olla kultuurrahvaste perre kuulumisele? Peab ütlema ka, et see on üks paremaid romaane, mida olen lugenud, isegi natuke labane on teha sellist otsekohest avaldust.