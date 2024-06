AK Emme, kas sa armastad mind?

Loo peategelane on 40ndates Lucy, kes veedab üheksa nädalat haiglas. Selle aja jooksul tuleb talle viieks päevaks külla ema, kellega ta pole aastaid rääkinud. Lõviosa romaanist keskendubki neile viiele päevale – vestlustele emaga ning tagasivaadetele Lucy minevikku. Realistlik lugu jutustatakse läbi minategelase, põhilised tegevuspaigad on lisaks haiglale väikekoht Amgash Illinoisis, kus Lucy üles kasvas, ning tema hilisem elupaik New York.