NÜÜD VÕI MITTE KUNAGI Armastatud rokkar kahetseb: soovin, et oleksin edu varem nautinud

«Tahtsin aknad alla keerata ja kiiresti sõita – lootsin, et mind tõmmatakse rajalt maha, et saaksin politseinikele öelda, et see on minu hääl raadios,» kirjeldab Jon Bon Jovi tunnet, kui 1982. aastal ta hitt «Runaway» pärast pikka katsetamist lõpuks läbi lõi. 42 aastat ja 16 stuudioalbumit hiljem jõuab publikuni uus album «Forever».