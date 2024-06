Üliedukat Netflixi seriaali inspireerinud naine kaebas voogedastushiiu kohtusse. Miks?

Nimelt väidab üks naisterahvas, et «Baby Reindeer'is» kujutatud Martha on loodud just tema põhjal ning oma rikutud maine taastamiseks nõuab naine Netflixilt 170 miljoni dollari suurust kahjuraha.

Netflixi menuseriaali keskmes on 35-aastasene Šoti kirjanik ja näitleja Richard Gadd, kes jutustab loo sellest, kuidas teda jälitati.

Harvey, kes on küll avalikult tunnistanud, et on inspireerinud seriaali, eitab seda, justkui oleks ta Gaddi jälitanud, talle kümneid tuhandeid meile, sadu häälsõnumeid ja sadu kirju saatnud. «Võib-olla paar kirja saatsin. Aga see on ka kõik,» sõnas Harvey intervjuus.

Neljapäeval USA California ringkonnakohtus esitatud hagis süüdistab Fiona Harvey Netflixi laimamises, emotsionaalse stressi tahtlikus tekitamises, hooletuses ja oma avalikustamisõiguse rikkumises.

Hagis öeldakse: «Valed, mida süüdistatavad Harvey kohta rohkem kui 50 miljonile inimesele üle maailma rääkisid, hõlmavad seda, et Harvey on kaks korda süüdi mõistetud jälitaja, kes mõisteti viieks aastaks vangi, ja et Harvey ründas Gaddi seksuaalselt. Need on valed, mida ei ole ümber lükatud, sest põnev lugu on parem kui tõde. Tõde ei teeni raha.»

Ühtlasi väidetakse, et Netflix ei kontrollinud kordagi, kas Harvey ka päriselt süüdi mõisteti, mis on väga tõsine valeandmete tegemine. Netflixi täiesti hoolimatu tegutsemise tulemusena on Harvey elu rikutud - Netflix ja Gadd hävitasid tema maine ja elu.

Harvey esindajad nõuavad Netflixilt vähemalt 50 miljonit dollarit kahjude hüvitamiseks, 50 miljonit dollarit hüvitist «emotsionaalse stressi, eluisu kaotamise ja ärilise kahju eest», 50 miljonit dollarit «Baby Reindeer» eest saamata jäänud kasu.

Netflixi pressiesindaja ütles Guardianile, et voogedastushiid võitleb ja kavatseb jõuliselt kaitsta Richard Gaddi, et talle jääks õigus rääkida oma lugu.