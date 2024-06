Kui Hendrik Toompere jr sai märtsis Eesti teatri eripreemia «riskijulge, sotsiaalselt tundliku ja mitmekesise repertuaari kujundamise eest Eesti Draamateatris» eest, ütles ta kohmetult, et imelik on saada eripreemiat oma igapäevase töö eest. Julge repertuaarivalik tähendab seda, et Toompere haaras kinni dramaturg Mehis Pihla «Rahamaa» ideest ning seda, et ta valis julgelt seda tegema tugeva lavastaja – iseenda.