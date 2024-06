Tallinnas esineb erakordne USA autsider-artist, kes «võib iga hetk laval plahvatada»

Varem ka filosoofiaõppejõu ametit pidanud Mausi madal hääl ja kalduvus kombineerida vintaaž-süntesaatorisaundi erinevate keskaegsete kirikuviisidega on toonud sageli kaasa võrdlused 80ndate gootipopiga. Tema varast lo-fi loomingut on nimetatud 00ndate hüpnagoogilise popi liikumise üheks tõukejõuks ja see oli just Ariel Pink, kellega koostöö järel tekkis Mausil suurem huvi popmuusika vastu.

Ta produtseeris suurema osa muusikast oma kahel esimesel albumil «Songs» (2006) ja «Love Is Real» (2007) kassetlintidel, kasutades varaste 90ndate helipankasid. Upset the Rhythmi välja antud albumid said üldiselt negatiivse tagasiside osaliseks ja alles pärast kolmanda albumiga «We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves» (2011) saavutatud edu kinnistus laiemalt Mausi roll autsaider-artistina ning kasvas huvi tema varasema loomingu vastu.

Raul Saaremets on Mausi viimase läbimurdealbumi arvustuses kirjeldanud kui hunti mustast huumorist popinahas.

«Muidugi pole ta ainuke, kes popmuusika keelt just niimoodi kasutab. Harv nähtus siiski. /—/ Keskmisele Claptoni või Britney Spearsi austajale kõlab Mausi popmuusika kui Peeter Oja Primi-Futu. Või nagu Karl-Martin Sinijärv kunagi – vist house’i kohta – ütles: üks Boney M kõik. Aga Ariel Pinkiga üles kasvanud lo-fi-generatsiooni jaoks on John Maus jumal.»

Pärast viieaastast eemalolekut avalikest esinemistest ja uue muusika väljaandmisest naasis ta 2017. aastal avalikkuse ette albumiga «Screen Memories». 2018. aastal nägi ilmavalgust selle sõsaralbum «Addendum». Kõik viimased kolm albumit on välja andnud plaadifirma Ribbon Music. Viimastel aegadel on Maus hoidnud end tegevuses heliribade komponeerimisega ja teeb ettevalmistusi uue albumi väljaandmiseks.

Maus on erinevates intervjuudes tunnistanud, et otsib muusikast tõde ja on kritiseerinud lähenemist, kus muusika kirjeldus taandub lihtsatele žanrivõrdlustele ning määratlustele. Kui muusikas toimub midagi huvitavat, siis tuleks kirjutada asjast endast, mitte kirjeldada seda käepäraste siltidega, usub ta.

Tallinnas on John Maus esinenud ka varem, näiteks astus ta 2007. aastal üles Tallinnas Kultuuritehases ning 2008. aastal Tartus Genialistide klubis festivali Hea Uus Heli raames. Tema esinemisstiili on sageli kirjeldatud «kui närvivapustuse äärel olevat» ja niivõrd suure energialaenguga, et «ta võib justkui iga hetk laval plahvatada».