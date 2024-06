Suri sarmikas «Visa hinge» näitleja

Töökas Tom Bower jõudis laiema kuulsuseni tänu telesarjale «The Waltons», kus ta mängis püsivalt alates sarja viiendast hooajast, kuid 1978. aastal kirjutati Bower sarjast välja. Näitleja enda sõnul oli põhjuseks see, et ta soovis rohkem palka. Kõige paremini mäletatakse teda ilmselt Bruce Willisega märulist «Visa hing 2», kus Bower kehastas John McClane'ile appi tõttavat lennujaamas elavat koristajat Marvinit.

Ka sel sajandil ei tulnud Boweril filmirollidest puudust. Ta astus üles režissöör Scott Cooperi filmides «Crazy Heart» ja «Out of the Furnace», samuti võis teda näha vesternis «Appaloosa» ning postapokalüptilises draamas «Light of My Life». Ta on kaasa löönud ka paljudes kuulsates sarjades, sealhulgas «Monk» ja «The West Wing».