Miks leiab Räpina paberivabriku eest raharibasid ja vanapaberit?

Võttes kasutusele paberivabrikuesise mururiba, on rahvusvaheline kunstike sõpruskond, kuhu kuuluvad lisaks Ingrid Allikule Aigi Orav, Tiina Kaljuste, Kaisu Lundelin, Riikka Wesamaa ja maatikuarhitekt Martin Allik, rajanud sinna püsiinstallatsiooni, mis on justkui värav vabrikusse, aga ka lihtsalt ruum peatumiseks ja uurimiseks.

Installatsiooni maa-pealne, silmaga nähtav ja käega katsutav osa kombineerib maastikukujundusega kunstnike loodud elemente, mis on iseloomulikud paberi tootmise ajaloole Räpinas. Samuti on installatsiooni kaasatud punased tellised, mis viitavad paberivabriku ajaloolisele hoonele. Lisaks istutati maa-alale 18 uut kaske, mis ilmestavad ajaloolist tõika, et algselt valmistati Räpinas paberit just kasepuidust.