Hittsarjas häbistatud naine kaebas Netflixi 170 miljoni eest kohtusse

«Kostjad on Harvey kohta levitanud 50 miljonile inimesele üle maailma valesid, mille kohaselt on Harvey kaks korda süüdi mõistetud jälitaja, kes määrati viieks aastaks vangi. Samuti valetatakse, et Harvey seksuaalselt ründas Gaddi. Kostjad ei lõpetanud valede rääkimist, sest see oli parem lugu, kui reaalne tõde. Paremad lood toovadki neile raha sisse,» on hagis selgitatud.