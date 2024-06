Laialdaselt on tsiteeritud ütlust, milles Pärt nimetab Silvestrõvit «kahtlemata kaasaja kõige huvitavamaks heliloojaks». Silvestrõv, kellele valmistas see kiitus ühtaegu nii üllatust kui ka piinlikkust, seostas seda nende ühise tausta ja Pärdi süütundega talle endale osaks saanud edu pärast. «Me kuulusime kõik samasse ringkonda,» ütles Silvestrõv, kuid «kasvav nõudlus tekitas kummalisi tundeid».