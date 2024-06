USKUMATU TRIUMF 98-aastane näitleja tegi teleauhindade jagamisel ajalugu

Nimelt sai 98-aastasest näitlejast tänu oma külalisesinemisele eest seriaalis «Days of Our Lives» vanim päevase teleauhindade trofee võitja.

Dick Van Dyke, kes alustas oma karjääri mehelahutajana raadios ja televisioonis, sai 1960. aastal roli lavastuses «Bye Bye Birdie», mis tõi näitlejale Tony auhinna parima peaosatäitja rolli eest muusikalis. See edu tagas, et Van Dyke'st sai tuntud nimi ning õige pea mängis ta juba muusikalifilmides, tema tuntuimaks rolliks kahtlemata 1964. aasta muusikalifilm «Mary Poppins», kus Van Dyke kehastas Berti, Julie Andrewsi kehastatud Mary Poppinsi parimat sõpra.