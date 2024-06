OOTAMATU LÕPP Miks ei jätku paljukiidetud draamaseriaal Tokyo allilmast?

Los Angeleses toimunud konverentsil kinnitasid seriaali produtsendid, et ehkki nad tunnevad, et suur osa loost on veel rääkimata, on nad sunnitud seriaaliga lõpparve tegema.

«MAX on meid viimase viie aasta jooksul toetanud ning andnud meile kindlust, et me peame rääkima oma loo. Nad on meid toetanud ja nad mitte ainult ei andnud meile kaht hooaega, vaid tulid meile vastu, kui palusime kaht lisaepisoodi, et saaksime pakkuda lõpplahendust, mida seriaali looja J.T. Rogers alati ette kujutas,» ütlesid Rogers ja režissöör Alan Poul ühisavalduses.

«Me oleme tänulikud kõigile, kes tegid seriaalist globaalse eduloo, sest just nemad tegid kindlaks, et sellest saab seriaal, mida me päriselt teha tahtsime. Eriti tänulikud oleme me ka ajakirjandusele ja fännidele, sest nende toetus on olnud tohutu. On olnud põnev teada, kui sügavalt vaatajad meie tegelastele kaasa elavad. Me teame, et see ei ole lõpp ning lugu on veel lõpuni rääkimata. Eks ole näha, mida tulevik toob,» jätkas duo.