STING TÄNA TARTUS Mida tuleks kindlasti teada enne aasta suurimat kontserti?

Live Nation Estonia poolt postitatud ajakava järgi avatakse Tartu Lauluväljak külastajatele kell 18.00, soojendaja Giordana Angi astub lavale kell 20.30. Sting alustab kontserti kell 21:30 ning esitab publikule oma kuulsaid hitte, nende seas «Every Breath You Take» ja «Message in a Bottle». Tartu Lauluväljaku ala suletakse tund pärast südaööd.

Mis tuuriga on tegemist?

Sting esineb Tartus oma 2019. aastal alanud tuuri «My Songs Tour» raames, mis tähendab, et Sting on juba mitu aastat jõudsalt kontserte andnud ja täna Tartus usutavasti suurepärases vormis. Tuuriga promob Sting oma 13. stuudioalbumit «My Songs», mis ilmus 2019. aastal ning sisaldab uusi versioone Stingi ja The Police'i hittidest. Tuuri lõpetab Sting selle aasta augustis, nii et tänane Tartu esinemine jääb üsna tuuri lõppu.