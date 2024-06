Nunnad hoos Uues skandaalses lavastuses näeb elusuuruses lesbiseksi stseeni

Ahastavad karjed, mõõganeelamine, postitants ja jaapani sidumiskunst – austria koreograaf Florentina Holzinger on tuntud selle poolest, et temaga töötades peab taluma rohkem valu, kui harjunud ollakse. Uues lavastuses pannakse proovile aga häälepaelad – trupp püüab tabada kõrgeimat nooti «Kyrie Eleisonis», mis on esimesena lauldav palve katolikul missal.

Publik on teadlik, mida 38 aastat välja müüdud lavastustest oodata. Tantsijad on alati naised, peaaegu täiesti riieteta ja lavapõrand saab etenduse ajal kaetud limaste kehavedelikega. Koreograaf ütleb, et ta ambitsioon on lavastada lisaks tantsijate kehadele ka nende sisemusi. Ta seletab: «Minu jaoks ei ole hea tantsutehnika see, kui keegi sooritab täiusliku pöiasirutuse, vaid see, kui ta urineerib käsu peale.»