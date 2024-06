HÄDAD KEILA UUE LAULULAVAGA Lauljad ei mahtunud äragi ja meeshääli polnud kosta

Harjumaa laulupäeva korraldaja Heli Sepa sõnul oli sündmuse eesmärgiks just kõige väiksemate lauljateni jõudmine. Kuna suurele laulupeole ei pääse kõik, on eriti oluline, et igaüks saaks mingisugusegi laulupeo kogemuse. Sepa sõnul sai suurimaks probleemiks ruumi puudus. Isegi lisalava ei aidanud probleemi täielikult lahendada.

Sepp ütleb, et laululava on hea kõlaga. Samas dirigendi perspektiivist oleks oluline tagasein, mis aitaks kooril paremini publikuni kosta. Laulupeol oli meeshääli vähe kosta. Jõelähtme segakoori laulja Matis Männik lisas, et ees pool lauldes on olukord hea, kuid taha poole jäädes ei kuule eeslauljaid ega näe dirigenti.