Ilmus Nobeli preemia saanud kirjaniku teos, kus ülistatakse Eestit ja eestlasi

Kultuuriloolasena oli tema eesmärgiks anda see Aleksandr Solženitsõni peateos välja korralikult toimetatuna kaasaegses väljaandes paremal paaberil, sest nõukogude aja lõpu ajal ilmunu pole enam kättesaadav uutele põlvkondade. Tröner rõhutas ka, et seda raamatut peavad aga lugema kõik põlvkonnad, et see õudus ei ununeks. Raamat on tegelikult ka väga heas stiilis kirjutatud ning lugejal on alati huvi seda aina edasi lugeda nagu head kriminaalromaani.

Vastates küsimusele, miks on Gulagi Arhipelaad meile oluline, ütles raamatu kirjastusepoolne projketikti juht Kristel Palk kõigepealt, et selle loomislugu on suures osas toimunud Eestis. «Väikese eesti rahva vaprus ja kultuursus andsid Solženitsõnile ajendi panna Gulagi lugu kirja. Meie oleme selle suurromaani sünnimaa ning lisaks on see lugu ise selline, et jutustab minevikust, mida me ei tohi unustada, kuidas võõrvõim rõhub rahvaid ning teeb seda tänapäeval edasi. Kui me unustame , kuidas imperialistlik võimuiha võib inimesi hävitada, siis me lasemegi selle aina uuesti juhtuda. Gulagi Arhipelaag on midagi aegumatut ning väärib uuesti avaldamist,» selgitas Palk.