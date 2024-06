Ihaldatud «Rahamaa» ja «Rohelised niidud»: Facebooki grupis käib kähmlus piletite pärast

Eesti Draamateatri kommunikatsioonijuht Tanel Tomson sõnab, et paljude lavastuste puhul ületab nõudlus pakkumist ja piletite saamiseks tuleb aegsasti valmis olla. 2024. aasta novembri ja detsembri piletid tulevad müüki 18. juunil kell 12.00.

Nagu teada, ei jõua kultuurisündmusele alati just see, kes alguses pileti ostis. Elu tuleb vahele ja tuleb teha muudatusi. Selliste olukordade tarbeks on tehtud Facebooki mitu gruppi, kus pileteid osta, müüa ja vahetada.