Viimane võimalus Kastellaanimaja galeriis säravad Põhjamaade maastikud

Näituse idee tuli Kastellaanimaja alumisel korrusel Eduard Vilde korteris seisvalt stendilt «Rännumees Eduard Vilde». Kes poleks lugenud Vilde värvikaid reisikirjeldusi? Rännumees on aga olnud ka maalija ning joonistaja Uno Roosvalt. Seejuures on ta eriti innukalt ja loomingu aspektist tagajärjekalt rännanud Põhjamaades: Soomes, Rootsis, Norras, Islandil, ka Iiri- ja Šotimaal. Kastellaanimaja galeriisse on suurtest pildisarjadest mahtunud üheksa maali Norrast ja Islandist, mis on akendest tulvavas loomulikus valguses saanud nagu uue elu.