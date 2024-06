«Troonide mängu» staar elu tumedaimast ajast: tahtsin, et arstid mul juhtmed välja tõmbaks

Enesehinnang läks põhja

«Kui sul tuleb ajuvigastus, siis see muudab dramaatiliselt su enesehinnangut. Kõik hirmud, mis sul töö ajal juba enne olid, neljakordistuvad üleöö,» meenutas Clarke. Näitleja sõnul tekkis tal meeletu hirm vallandamise ees, sest tal tekkis tunne, et sarja tegijate meelest ei saa ta rolliga enam adekvaatselt hakkama.

Clarke'il tekkis ühtlasi hirm, et suure stressi ja pinge pärast tekib tal paljude inimeste uus ajuverejooks. «Ma lihtsalt mõtlesin, et kui ma peaksin surema, siis parem oleks surra tele-eetris.»

Ei mäletanud oma nimegi

Näitleja toimetati ajuoperatsioonile, millest toibumine osutus keeruliseks, sest ajutrauma tagajärjel oli tal afaasia ja ta ei mäletanuisegi oma nime. «Ma tahtsin, et mul juhtmed välja tõmmataks. Palusin medõdedel ja arstidel lihtsalt lasta mul surra. Mu töökoht - minu eluunistus - põhines keelel ja suhtlusel. Ilma selleta ma olin lihtsalt eksinud,» kirjutas Clarke 2019. aastal New Yorkeris ilmunud essees.

Clarke'i afaasia osutus ajutiseks ning ta hakkas uuesti rääkima. Järgmine operatsioon ootas teda ees 2013. aastal, pärast teist aneurüsmi. 2021. aastal rääkis Clarke PEOPLE ajakirjale, et kahe elupäästva operatsiooni järel sai ta aru, et tõeline ilu tuleb seestpoolt.

«Õnnelikud hetked ja õnnelikkus üleüldse tulevad sellest, mida surivoodil näed. Sul ei ole siis meeles hetked, kui endast armsa selfi tegid,» usub Clarke. «Pärast operatsiooni ma olin nii hirmunud ja ebakindel, et ma keskendusin pidevalt oma välimusele. Vanemaks saades mõistsin, et inimesed on kõige ilusamad siis, kui nad ei mõtlegi iseendale või oma ilule.»